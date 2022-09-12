Адвокат Алешкин: Шнуров не мог повлиять на гибель фанатки во время концерта в Москве

Во время выступления группы Ленинград в Москве погибла женщина. 42-летняя зрительница упала с трибуны с 10-метровой высоты. Свое мнение на этот счет выразил Андрей Алешин.

По информации адвоката, Шнуров не мог оказать никакого влияния на гибель поклонницы. Сергей лишь выполнял свою работу на сцене. А вот организаторам московского концерта, а также владельцам столичной площадки следует задуматься.

По предварительным данным, причиной смерти потерпевшей, которая потеряла сознание, стала остановка сердца. При этом алкоголь она не употребляла.

«Речь идет о виновности площадки тогда, когда трибуна, на которой находилась погибшая, не была огорожена. Она случайно могла упасть с большой высоты. Вопрос к организаторам. Комиссия вскоре установит всех лиц, виновных в гибели человека», — сообил Алешин.

Фронтмен группы не может отвечать за то, за что должны отвечать другие люди, добавил адвокат.

Напомним также, что во время концерта группы в Лужниках еще один человек упал с трибуны. Пьяный мужчина попытался попасть в фан-зону, поэтому спрыгнул на навигационный баннер. Тот разорвался, а фанат был госпитализирован.