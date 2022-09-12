Актер Сергей Безруков неожиданно покинул Российскую Федерацию

Сергей Безруков рассказал своим поклонникам, что покинул Российскую Федерацию. Актер театра и кино опубликовал снимок с аэропорта.

Оказывается, 48-летний артист вместе с Артемом Михалковым улетел в Ташкент. Отправились они в Узбекистан на международный фестиваль "Шедевр Шелкового пути".

"Вылетаем с Артемом Михалковым в Ташкент. На международный фестиваль "Шедевр Шелкового пути". Завтра представим кинофильм "Мистер Нокаут". Встречай нас, Узбекистан!" — появилась запись в микроблоге Безрукова.

Отметим, что Сергей поддерживает военную спецоперацию. В конце июня актер посетил военный госпиталь в Новосибирске. Звезда "Бригады" выступил перед участниками СВО с песнями и стихами.