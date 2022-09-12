Белгородцы испугались серии громких хлопков над городом

Белгородцы очень испугались серии мощных хлопков над городом. В понедельник, 12 сентября, в городе прозвучали громкие звуки, похожие на взрывы. В Телеграм-каналах проинформировали о работе ПВО.

Сегодня примерно в 12:00 (мск) жители Белгорода услышали мощные хлопки в небе. По данным «Белгород-Молнии», из-за этого сработала сигнализация у автомобилей, которые были припаркованы возле НИУ «БелГУ». У некоторых жителей в центре задрожали двери.

Известно, что звуки были связаны с работой ПВО. В небе заметили характерные следы. О разрушениях информации не поступало.

Отметим, громкие хлопки белгородцы в последнее время слышат регулярно. Последний раз местные жители их зафиксировали 8 сентября. Позже выяснилось, что были сбиты две ракеты над городом.