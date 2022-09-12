Депутат Роман Худяков заявил, что некоторые песни Шнурова необходимо запретить

Роман Худяков, политический и обществнный деятель, высказался о скандальном выступлении рок-коллектива "Ленинград" в московских "Лужниках". По словам депутата, пришло время вводить цензуру. В своем Телеграме он заявил, что некоторые пенси Сергея Шнурова нужно запретить.

"Некоторые песни Шнура и группы "Ленинград" нужно обязательно запретить! Чиновников, которые заниматься столичной репертуарной политикой – уволить! При СССР тщательно следили, что и кто поет. В каждом городе просматривали тексты, а затем утверждали", - возмутился депутат ГД.

Также Худяков подчеркнул, что группа не пострадает, если запретить отдельные оскорбительные хиты. Своими треками музыкант подталкивает к аморальному образу жизни, заключил Роман Иванович.

