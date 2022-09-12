Дежурил врач: уехавший из России 71-летний Олег Газманов пролил свет на свое состояние

Олег Газманов на днях уехал из России в Белоруссию. Артист мужественно выступил перед зрителями, несмотря на то, что недавно перенесен простуду. В зале не было свободных мест, хотя погода за окном явно не радовала.

Все время, пока шло выступление, рядом с певцом дежурил врач. Фониатор находился в гримерке на всякий случай. Окзывается, музыкант рискнул своим здоровьем, но вышел на сцену ради многочисленних поклонников его творчества.

"Вчера в Гомеле состоялся мой первый концерт после простуды. Сопли, горло, кашель и тому подобное. Концерт решил не отменять, хотя фониатр все время дежурил в гримерке. Спасибо всем", - написал Олег Газманов в своих социальных сетях.

Отметим, в субботу, 10 сентября в Гомеле отметиил День города. Официально городу исполнилось 880 лет. В честь этого на стадионе «Центральный» состоялся большой концерт, где и выступил Газманов. Собравшейся публике произведения российского артиста явно пришлись по душе.