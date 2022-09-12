Другая жизнь: солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые появилась на публике после реанимации

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Другая жизнь: солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые появилась на публике после реанимации
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Фото из открытых источников

В середине августа Мария Шейх рассказала, что получила серьезную травму в Петербурге. Девять дней артистка находилась в реанимации. Сейчас участница группы «2Маши» настроена оптимистично.

Певицу даже планировали ввести в кому из-за ее сложного состояния, но, к счастью, все обошлось. Маша окончила курс реабилитации. Постепенно артистка выходит в свет. 10 сентября Шейх появилась на концерте своей подруги Евы Власовой, которую сейчас продюсирует.

Как призналась звезда, травма оставила после себя большой шрам на лбу. Также у исполнительницы еще присутствуют небольшие проблемы со зрением, из-за которых она вынуждена носить темные очки.
Добавим также, что вследствие плохого самочувствия солистка «2Маши» отменила работу над новым альбом и перенесла гастроли. 
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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