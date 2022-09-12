Другая жизнь: солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые появилась на публике после реанимации

В середине августа Мария Шейх рассказала, что получила серьезную травму в Петербурге. Девять дней артистка находилась в реанимации. Сейчас участница группы «2Маши» настроена оптимистично.

Певицу даже планировали ввести в кому из-за ее сложного состояния, но, к счастью, все обошлось. Маша окончила курс реабилитации. Постепенно артистка выходит в свет. 10 сентября Шейх появилась на концерте своей подруги Евы Власовой, которую сейчас продюсирует.