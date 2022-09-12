Иосиф Пригожин может уйти из шоу «Звезды сошлись»: раскрыта причина

Иосиф Пригожин может уйти из шоу «Звезды сошлись». Дело в том, что продюсер чувствует себя там не комфортно.

Новый проект, который выходит в эфир канала НТВ, заставил продюсера понервничать. Супруг Валерии не привык задавать вопросы. В интервью он признался, что чувствует себя очень неловко, поэтому работает только по сценарию, чтобы не сказать лишнего.

Как говорит Иосиф, при таком сценарии не исключено, что он может уйти навсегда из шоу.

"Был нюанс, который я, если бы имел возможность сделать, я бы сделал. Но со своими уставами не ходят в чужой монастырь. Не могу говорить о нюансах программы до ее выхода. Ток-шоу, как по мне, это поиск истины. Заходим в тему, там есть некие обстоятельства, мы должны найти какое-то решение и помочь. Примирить всех, а не покричать. Помогать, а не разжигать. Если у меня не получится помогать, то участвовать не буду. Думаю, цель такая же и у Леры Кудрявцевой", - заявил Пригожин.