Эдуард Бояков заявил: «МХАТ фактически был разгромлен»

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Эдуард Бояков заявил: «МХАТ фактически был разгромлен»
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Фото из открытых источников

Эдуард Бояков заявил, что МХАТ фактически был разгромлен. Об этом театральный режиссёр и педагог рассказал во время последней пресс-конференции, которая посвящена созданию Нового театра.

Сегодня, 12 сентября, в ресторане, который прилегает к усадьбе Салтыковых-Чертковых, экс-худрук МХАТа сделал заявление. Бояков признался, что на новосозданном месте планирует реализовывать репертуарную политику театра, руководителем которого он являлся в течении нескольких лет. Эдуард Владиславович решил прокомментировать свое увольнение.

"МХАТ был фактически разгромлен. Кому-нибудь было это невыгодно, чтобы снаряд продолжал свое стремительное рвение в пространство", - считает Бояков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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