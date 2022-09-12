Эдуард Бояков заявил: «МХАТ фактически был разгромлен»

Эдуард Бояков заявил, что МХАТ фактически был разгромлен. Об этом театральный режиссёр и педагог рассказал во время последней пресс-конференции, которая посвящена созданию Нового театра.

Сегодня, 12 сентября, в ресторане, который прилегает к усадьбе Салтыковых-Чертковых, экс-худрук МХАТа сделал заявление. Бояков признался, что на новосозданном месте планирует реализовывать репертуарную политику театра, руководителем которого он являлся в течении нескольких лет. Эдуард Владиславович решил прокомментировать свое увольнение.

"МХАТ был фактически разгромлен. Кому-нибудь было это невыгодно, чтобы снаряд продолжал свое стремительное рвение в пространство", - считает Бояков.