МК: Подоляк перечислил направления следующих военных наступлений армии ВСУ

Киев назвал направления для следующих наступлений ВСУ. Ключевым остается по-прежнему херсонское направление, а также Донбасс и Крым. Об этом заявил сегодня, 12 сентября, Михаил Подоляк.

По словам советника руководителя Офиса президента, в настоящее время херсонское направление - ключевое для наступления украинской армии, так как данный регион открывает прямую дорогу на Крым.

«Наступление на Херсон, деблокада региона, которая позволит провести операцию против войск ВС РФ на полуострове. Сценарии эти прорабатываются», – сказал Подоляк.

Также политик считает немаловажным возвращение Донецка и Луганска под контроль Украины:

«Крыма нет как оборонительного узла, как только Донецк и Луганск падает, из полуострова все уйдут».

Советник подчеркнул, что только тогда будет идти речь о переговорах с Москвой.

«Выставим ультимативные жесткие требования. Может быть, до того времени произойдет обновление российской власти. В любом случае, требования станут настоящим шоком для России», – добавил он.