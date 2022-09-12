Молодой поклонник Аллы Пугачевой заботится о ее детях от Максима Галкина

73-летняя Примадонна вернулась в РФ без звездного супруга. Максим Галкин продолжает выступать за океаном. Но, похоже, Пугачева не тоскует в одиночестве. У нее есть молодой поклонник, который даже успел наладить отношения с детьми.

Фаворитом Аллы Борисовной оказался дизайнер Игорь Гуляев. Они с певицей общаются долгое время. Модельер встречал Народную артиску после прилета в столицу, а в День города Москвы отправился со звездным семейством на Красную площадь.

Стоит сказать, что Примадонну регулярно видят в компании дизайнера. Вскоре у двойняшек Пугачевой и Галкина день рождения. Судя по всему, Гуляев одним из первых получит приглашение на праздничную вечеринку в честь торжества.