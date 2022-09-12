Певица Ирина Аллегрова устроила в Кремле скандал после вечера памяти Иосифа Кобзона

Ирина Аллегрова устроила скандал в Кремле после вечера памяти Иосифа Кобзона. Эстрадная певица повела себя некорректно по отношению к журналистам.

На днях в столице состоялся концерт, который был посвящен памяти ушедшего из жизни Народного артиста Иосифа Кобзона. В нем приняли участие многие отечественные знаменитости, включая Ирину Аллегрову. В Кремлевском дворце певица вела себя очень вызывающе и неподобающе. Сначала организаторы ее не могли дождаться, хотя до выступления оставалось несколько минут. А после этого она нагрубила репортерам, отказавшись давать им интервью.

«Тебя послать матом?», — крикнула Аллегрова в адрес представителя прессы.

С журналистами НТВ артистка отказалась разговаривать, и сообщила, что это дело принципа:

«Ты — НТВ-шник. Не буду с тобой разговаривать».

Таким образом, считают поклонники, 70-летняя Ирина показала свой нрав при общении с простыми смертными.