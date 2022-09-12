Нумеролог Кузнецов проинформировал, что Ольга Бузова после 37 лет выйдет замуж и родит ребенка

Нумеролог Владимир Кузнецов заявил, что вскоре Ольга Бузова исполнит свою давнюю мечту. Уже в 2023 году она выйдет замуж и родит первенца. Эксперт говорит, что следующий год принесет в жизнь телеведущей счастье, которое она так долго ждет.

«Ольга обретет личное счастье после 37 лет. 2023 год окажется очень хорошим для нее. Бузова сможет выйти замуж и родить детей», - сообщил нумеролог.

Напомним, что сейчас исполнительница находится в тайных отношениях с Иваном Семеновым. Бизнесмена телезвезда отбила у модели Анны Калашниковой.

К тому же, ведущая готовится активно к новоселью. Певица расставляет в спальне мебель и не забывает оставить свободное место для детской люльки. Ольга даже оборудовала удобную ванную комнату для купания младенца.