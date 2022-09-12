РВ: Иностранные наёмники на технике НАТО наступают на российские позиции

В Сети сегодня, 12 сентября, появилась информация о том, что иностранные наёмники на технике НАТО наступают на российские позиции. Об этом пишет портал Русская весна.

По информаци РВ, в последнее время в Интернете появляются все новые свидетельства об активном участии иностранных боевиков в военных действиях на территории Украины.