Саша Стоун вернулся в реалити-шоу «Звезды в Африке», чтобы отстоять честь Вали Карнавал

Популярный блогер и музыкант Саша Стоун вернулся в реалити-шоу «Звезды в Афирке» на канале ТНТ. Главная цель бойца ММА - не столько победа, сколько «месть». Парень планирует отстоять честь Вали Карнавал, которая не сумела победить в минувшем сезоне.

Вместе с Сашей вернется Олег Верещагин. Во втором сезоне он вырвал победу у Вали в испытании «лабиринт с африканскими страхами» в самом финале. Теперь боец «отомстит» за обидное поражение. Новые выпуски шоу заставят конкурсантов встретиться лицом к лицу со страхами.

«Вернулся в Африку. Наверное, не все сделал в лагере. Прибыл сюда, чтобы отомстить за любимую Валечку, как и положено настоящему рыцарю на белом коне. Привезти ей именно победу над человеком, которому она в свое время проиграла», — признался участник.

Напомним, что Саша Стоун - многократный чемпион РФ и мира по смешанным единоборствам. Парень участвовал во 2-м сезоне «Звезд в Африке», но покинул проект вследствие эмоционального выгорания.