Сенатор Алексей Пушков прокомментировал исполнение Сергеем Шнуровым песни о «сгоревшей» Москве

Концерт музыкальной рок-группы «Ленинград», который состоялся в минувшие выходные в Москве, наделал много шума среди общественности. Главной причиной скандала является провокационное исполнение участником коллектива Шнуровым композиции о «сгоревшей» Москве.

Алексей Пушков прокомментировал бесчинство коллектива. Как отметил сенатор, в день города в данная дерзкая композиция была неуместной.

«Песня Шнурова о сгоревшей Москве. Должна ли она звучать в юбилей города и в разгар специальной военной операции? Никаких нарушений, по словам юристов, в этом нет. Однако есть еще нравственность. Не у всех, однако», — высказался Пушков в Telegram-канале.

Отметим, что глава Общероссийского движения «Ветераны России» призвал наказать Шнура. Ильдар Резяпов считает, что песня, в которой используется ненормативная лексика, «осквернила культурное пространство». Более того, в композиции «обозначено, как ненавидеть Москву и говорится о том, чего желать людям в иных регионах».