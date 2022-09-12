Сергей Миронов призвал вернуть пенсионные накопления гражданам

История с накопительными пенсиями доказывает ущербность всей пенсионной системы, которой не помогут косметические изменения, заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Так глава СРЗП прокомментировал идею Минфина разрешить гражданам инвестировать пенсионные накопления, сформированные с 2003 года по системе обязательного пенсионного страхования. Правда, инвестиции будут допускаться с ограничениями и по четким правилам, сообщают источники в СМИ.

«Накопительные пенсии заморожены с 2014 года, они идут на финансирование обязательств ПФР или поддержание баланса частных пенсионных фондов. Теперь Минфин, очевидно, надеется с помощью этих денег оживить фондовый рынок, – комментирует Сергей Миронов. – Намного честнее было бы признать абсолютную несостоятельность затеи с обязательными накоплениями и вернуть их гражданам безо всяких условий. На этом неоднократно настаивала наша партия. Люди заработали эти деньги и должны иметь право распоряжаться ими по своему усмотрению, вместо того чтобы поддерживать ущербную систему. Ведь вся история с накопительными пенсиями еще раз доказывает, что пенсионная система – хромая конструкция, расшатанная в результате бесконечных реформ. «Косметические» изменения ей не помогут».

Справедливороссы настаивают на кардинальном пересмотре пенсионной модели. Еще в 2018 году фракция внесла в ГД программный законопроект «О страховой пенсионной системе в РФ», предполагающий отказ от системы коэффициентов и баллов и расчет пенсий по понятным критериям – стаж, заработок, условия труда.

«Мы также предлагали изменить нынешнюю шкалу страховых взносов, при которой богатые отчисляют вдвое меньше бедных. Отказаться от прожорливого посредника ПФР, который теперь «слили» с ФСС и превратили в суперпосредника. Законопроектом людям также давалась возможность копить на будущую пенсию, но исключительно добровольно и на условиях самого гражданина, – отмечает Сергей Миронов. – Наша программная инициатива вносилась как альтернатива антинародной пенсионной реформе. Мы наглядно показывали Правительству, что можно обойтись без повышения пенсионного возраста и создать справедливую, прозрачную, работоспособную систему. Мы продолжаем настаивать на этих предложениях и сегодня».