Сергей Пенкин объяснил, почему не хочет выступать на Донбассе

Российский певец, композитор, музыкант, 61-летний Сергей Пенкин объяснил, почему он не хочет выступать на Донбассе. Как призналася артист, ему больно смотреть на разрухи. Об этом исполнитель сообщил в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

«Я не еду в Донбасс, мне там очень тяжело выступать среди разрухи, среди этих людей. Ты приезжаешь туда петь, но это очень больно», — сказал Пенкин.

Следует заметить, что многие российские артисты ездят с концертами на Донбасс. Так, Григорий Лепс, народный артист РФ, не так давно приезжал в Луганск. Он хотел поддержать солдат, которые участвуют в спецоперации, а также выразить свою поддержку жителям Луганской Народной Республики (ЛНР).