Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
В украинских пабликах начали появляться фотографии бойцов Вооруженных сил Украины в Купянске. Если информация реальна и не является вбросом, можно
ВСУ приступили к штурму российских позиций на окраине Красного Лимана (Донецкая народная республика). Об этом пишет Wargonzo. Ранее эксперты оценили
46-летний Максим Галкин произвел настоящий фурор. Опальный пародист в очередной раз оскандалился. На вопрос зрителя о возможной конфискации их с
Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
Эдгард Запашный высказался об американском фильме «Русалочка». Главная роль в фэнтези-фильиме пренадлежит темнокожей актрисе. Как говорит знаменитый
Ученые из США обнаружили новый механизм, который приводит к воспалительным заболеваниям суставов. Как предполагается, это изучение откроет
После вывода российских войск из Изюма продолжаются ожесточенные бои на оборонных рубежах в этом районе, пишет Rusvesna. ВСУ продолжают развивать
Журналист Юрий Котенок расказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении. Военкор провел параллели с Великой Отечественной войной (ВОВ). Тогда тоже
Незамедлительно принять меры против администрации Северной столицы призвал Герой России Андрей Трошев. В своем обращении к петербургскому
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