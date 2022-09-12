Телеведущего Бориса Корчевникова нашли в госпитале

Бориса Корчевникова нашли в госпитале. Телеведущий рассказал о причинах посещения лечебного учреждения.

Корчевников, которому в 2015 году сделали серьезную операцию, несмотря на проблемы со здоровьем помогает людям. На днях ведущего обнаружили в госпитале, куда он отправился, чтобы увидеть близкого ему человека с Донбасса.

«Возле входа здесь потрясающий триптих со святым Лукой Войно-Ясенецким. Этот врач и епископ за свою веру прошел 30 лет сталинских лагерей. Однако за свой вклад в медицину получил сталинскую премию. После молитв к нему сегодня происходят потрясающие исцеления», — рассказал Борис.

Как говорит Корчевников, на входе в военный госпиталь «как будто ныряешь в дух святой правды»:

«Ключ к Богу —это жертва и отказ от себя. Нет большей жертвы, чем погибнуть за другого человека».