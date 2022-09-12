«В трусах и шубе»: Анастасия Волочкова шокировала поклонников своим внешним видом

Анастасия Волочкова отправилась в гости в весьма неприличном наряде. Балерина, которая оделась не по сезону, шокировала своих поклонников.

Наряды танцовщицы обсуждают не менее активно, чем ее шпагаты в неподходящих местах. Волочкова никогда не отличалась изысканным вкусом. Но последний нелепый образ Насти не оценили даже самые преданные фанаты.

«В гости», — подписала снимок прима.

На фото она позирует в черных микрошортах, которые больше похожи на трусы. Дополнила образ экс-балерина короткой меховой шубой и белыми босоножки на высокой платформе. Подписчики Волочковой откровенно удивились такому наряду:

«В трусах и шубе. Вас не пустят в гости в таком виде», «Для какой погоды эта одежда?», «Настя, одень, наконец-то, что-то нормальное!»