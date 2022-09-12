Во власти Петербурга стало на одного члена «курортной мафии» больше

В городе Зеленогорск Курортного района Петербурга на муниципальных довыборах должность получил Дмитрий Чечин. Он является сыном Натальи Чечиной из так называемой «курортной мафии», отношение к которой имеет и глава Северной столицы Александр Беглов.

В Петербурге с 9 по 11 сентября прошли муниципальные довыборы. Должность члена местного совета депутатов в Зеленогорске получил Дмитрий Чечин – сын Натальи Чечиной, которую в СМИ называют членом так называемой «курортной мафии».

В 2021 году Наталья Чечина возглавила ГИК Петербурга, а до этого занимала должность замглавы Курортного района. Выборы прошлого года в Петербурге прошли со множеством нарушений, о чем заявляла глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Материалы были переданы в правоохранительные органы.

Сама Чечина, по информации СМИ, связана с «курортной мафией» и губернатором Александром Бегловым, который руководил этим районом в 1999-2002 годах. Когда он занял пост градоначальника Петербурга, важные посты получили и другие выходцы из «организации».

Как отмечают авторы телеграм-канала «Хроники », сын Чечиной набрал большего всего голосов на участке, где находится психоневрологический интернат № 1. Его поддержали 349 человек – почти половина от всех голосовавших.