Звездный стилист оценил актуальность новой прически Аллы Пугачевой

Алла Пугачева произвела фурор очередным выходом в свет. На Красной площади в день города Москвы Примадонна появилась без привычной всем накладки.

Звездный стилист Алексей Французов, который поработал со многими знаменитостями, оценил новую прическу Аллы Борисовной. По словам эксперта, артистке не нужно отказываться от привычного стиля. Пышная прическа с волнистыми волосами ей очень идет, считает колорист. Хотя прямые волосы с челкой - это также очень модно в текущем сезоне. Поэтому, как видим, Примадонна поймала тренд.