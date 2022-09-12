Звездный стилист оценил актуальность новой прически Аллы Пугачевой

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Звездный стилист оценил актуальность новой прически Аллы Пугачевой
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Фото из открытых источников

Алла Пугачева произвела фурор очередным выходом в свет. На Красной площади в день города Москвы Примадонна появилась без привычной всем накладки.

Звездный стилист Алексей Французов, который поработал со многими знаменитостями, оценил новую прическу Аллы Борисовной. По словам эксперта, артистке не нужно отказываться от привычного стиля. Пышная прическа с волнистыми волосами ей очень идет, считает колорист. Хотя прямые волосы с челкой - это также очень модно в текущем сезоне. Поэтому, как видим, Примадонна поймала тренд.

 

"Если мы говорим о том, что нынче актуальны нулевые, образ Пугачевой полностью им соответствует. Подводя итоги актуальности ее прически могу точно сказать, что отсутствие накладки, которая дает неестественный объём – тренд. Прямая массивная челка – это очень модно. Полагаю, что выбор Аллы Борисовны – правильный", - заявил стилист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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