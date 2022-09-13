ABC: Евросоюз поддержит Украину, если она захочет вернуть утраченные до спецоперации территории

Известно, что Запад с начала проведения СВО на Украине оказывает Киеву всяческую поддержку. ЕС продолжит поддерживать украинское правительство, если оно захочет вернуть себе территории, утраченные еще до военной специальной операции. Об этом сегодня завили журналисты испанской газеты ABC, ссылаясь на достоверный источник в Еврокомиссии.

ЕС поддержит Украину, если целью станет возвращение территорий, утраченных до СВО. Прежде всего, это Донбасс и Крым.

«Власти Европейского Союза готовы помогать Киеву в противостоянии ЛНР, ДНР и РФ. Киев, в свой черед, решает, сколько еще потребуется помощь», – пишет издание.

В ЕС также уточнили, что они не будут указывать украинским властям, что им делать. Нужно «продолжать любыми способами оказывать помощь». К тому же, Запад планирует усилить поддержку, заключает ABC.