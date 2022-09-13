Актер Алексей Панин сказал, что вернется в Россию при определенных условиях

Image 16+
Актер Алексей Панин сказал, что вернется в Россию при определенных условиях
Знаменитости
Фото из открытых источников

Скандальный актер и дебошир Алексей Панин раскритиковал СМИ за слухи о его якобы возвращении на родину. В «Телеграме» артист написал, что он вернется в РФ только при определенных условиях. 

«Тут стали мне говорить, что Алексей Панин вернулся в Москву, приполз сюда каяться. Ребята, дорогие, я не вернусь в Россию до того времени, пока там бардак, и пока там не сменится руководство», — заявил он.

Напомним, слухи о возвращении актера «Жмурок» появились после публикации Панина в соцсетях. Алексей выложил снимок и подписал его следующим образом: «Я вернулся». Хотя звезда кино имел виду то, что он вернулся  в свой блог.

Актер больше года живет в Испании. За рубеж он уехал с дочерью Анной. Связей с Российской Федераций артист не обрывает. Периодически он довольно резко комментирует происходящее в родной стране.

За рубеж он перебрался, так как устал от русского менталитета. По словам актера, русские «погрязли в стереотипах» и критикуют людей широких взглядов. Сперва Панин хотел поселиться в Италии, но на жилье не хватило денег. Пришлось ему выбрать Испанию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Музыкальный критик Сергей Соседов обнаружил грубейшие ошибки в песнях Аллы Пугачевой

Сегодня, 20:25

Певица Лайма Вайкуле попросила молиться за нее после слухов о рецидиве рака

Сегодня, 20:10

Актер Алексей Панин сказал, что вернется в Россию при определенных условиях

Сегодня, 19:57

Богомолов сделал очень личное признание о жизни с Собчак на фоне слухов о ее беременности

Сегодня, 13:24

Иосиф Пригожин возмущен выходкой Сергея Шнурова на День города Москвы

Сегодня, 13:14

Женатый Леонид Агутин заинтриговал совместными фотографиями с теннисисткой Еленой Весниной

Сегодня, 11:18

Роман Худяков резко высказался о творчестве Юрия Шевчука

Сегодня, 11:04

Актрисе Мирославе Карпович ищут замену в спектакле «Косметика врага» с Павлом Прилучным

Сегодня, 10:46

«Дураки» Отар Кушанашвили вступился за Клаву Коку после скандального концерта во Владивостоке

Сегодня, 10:34

Остудин заявил, что Лазарев, Билан и Басков никогда не смогли бы стать SHAMAN’ом

Сегодня, 10:22

Композитор Юрий Лоза назвал настоящего приемника Иосифа Кобзона

Сегодня, 10:06

Выяснилось, как SHAMAN исполнил мечту Владимира Соловьёва и Захара Прилепина

Сегодня, 09:54

Бритни Спирс снялась полностью обнаженной в постели после недавнего скандала с сыновьями

Сегодня, 08:37

Как сложилась жизнь юных актеров «Ералаша», которые начинали свою карьеру в киножурнале

Сегодня, 08:34

Дежурил врач: уехавший из России 71-летний Олег Газманов пролил свет на свое состояние

Вчера, 21:46

Молодой поклонник Аллы Пугачевой заботится о ее детях от Максима Галкина

Вчера, 21:33

Солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые появилась на публике после реанимации

Вчера, 21:21

Певица Ирина Аллегрова устроила в Кремле скандал после вечера памяти Иосифа Кобзона

Вчера, 20:30

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал исполнение Сергеем Шнуровым песни о «сгоревшей» Москве

Вчера, 20:17

Николай Басков показал непристойный жест в разгар патриотического концерта

Вчера, 20:04

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться
  • 11-09-2022, 19:58

Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться

Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ

Стремоусов показал боевиков ВСУ, «ворвавшихся» в Херсон
  • Сегодня, 21:00

Стремоусов показал боевиков ВСУ, «ворвавшихся» в Херсон

Боевики ВСУ, которые шли захватывать Херсон, попали в местные больницы после сдачи в плен. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Кирилл Сремоусов.

Telegram-канал Baza: на Украине захвачены семь российских грузовиков
  • 11-09-2022, 20:11

Telegram-канал Baza: на Украине захвачены семь российских грузовиков

На Украине были захвачены семь российских грузовиков. Техника РФ в ближайшем будущем может быть использована для проведения диверсионных действий. Об

В семье Наташи Королёвой случился серьезный разлад
  • 11-09-2022, 18:46

В семье Наташи Королёвой случился серьезный разлад

В семье певицы Наташи Королёвой не всё гладко. Оказывается, в семье артистки случился разлад. Племянник исполнительницы Матвей отметил свой день

Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться
  • 11-09-2022, 19:58

Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться

Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ

Шнурова ждут серьезные последствия после исполнения матерной песни о сгоревшей Москве
  • 11-09-2022, 20:38

Шнурова ждут серьезные последствия после исполнения матерной песни о сгоревшей Москве

На скандальном концерте рок-группы "Ленинград", который прошел в Лужниках и был приурочен празднованию 875-летия российской столицы, Сергей Шнуров

Новости партнеров
Новости партнеров
В США сообщили, что успешное контрнаступление ВСУ связано с передачей разведданных
  • Вчера, 05:58

В США сообщили, что успешное контрнаступление ВСУ связано с передачей разведданных

Украине помогали планировать контрнаступление в Харьковской области американские эксперты. Об этом пишет New York Times, передает «Русская Весна».

В Смольном более трех месяцев игнорируют жалобы петербуржцев на заросли борщевика
  • 11-09-2022, 17:40

В Смольном более трех месяцев игнорируют жалобы петербуржцев на заросли борщевика

Несмотря на окончание летнего сезона, проблема распространения вредоносного борщевика в Северной столице не теряет актуальности. Жители мегаполиса

МК: Стало известно, в каком направлении ВСУ попытаются нанести очередной удар
  • 11-09-2022, 20:33

МК: Стало известно, в каком направлении ВСУ попытаются нанести очередной удар

Сейчас на Харьковском фронте наблюдается непростая ситуация. Российская армия продолжают атаковать своего противника. ВСУ, которые нашпигованы

Во власти Петербурга стало на одного члена «курортной мафии» больше
  • Вчера, 15:03

Во власти Петербурга стало на одного члена «курортной мафии» больше

В городе Зеленогорск Курортного района Петербурга на муниципальных довыборах должность получил Дмитрий Чечин. Он является сыном Натальи Чечиной из