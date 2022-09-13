Актер Алексей Панин сказал, что вернется в Россию при определенных условиях

Скандальный актер и дебошир Алексей Панин раскритиковал СМИ за слухи о его якобы возвращении на родину. В «Телеграме» артист написал, что он вернется в РФ только при определенных условиях.

«Тут стали мне говорить, что Алексей Панин вернулся в Москву, приполз сюда каяться. Ребята, дорогие, я не вернусь в Россию до того времени, пока там бардак, и пока там не сменится руководство», — заявил он.

Напомним, слухи о возвращении актера «Жмурок» появились после публикации Панина в соцсетях. Алексей выложил снимок и подписал его следующим образом: «Я вернулся». Хотя звезда кино имел виду то, что он вернулся в свой блог.

Актер больше года живет в Испании. За рубеж он уехал с дочерью Анной. Связей с Российской Федераций артист не обрывает. Периодически он довольно резко комментирует происходящее в родной стране.

За рубеж он перебрался, так как устал от русского менталитета. По словам актера, русские «погрязли в стереотипах» и критикуют людей широких взглядов. Сперва Панин хотел поселиться в Италии, но на жилье не хватило денег. Пришлось ему выбрать Испанию.