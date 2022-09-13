Актрисе Мирославе Карпович ищут замену в спектакле «Косметика врага» с Павлом Прилучным

Режиссер постановки «Косметика врага» Александр Баршак сделал заявление. Он сообщил, что Мирославе Карпович ищут замену в спектакле, где она изображала страсть с актером Павлом Прилучным. Спектакль должен пройти с 14 и 16 октября в Нижнем Новгороде и Арзамасе, а 5 декабря состоится в Краснодаре.

«Мы работаем над тем, чтобы в спектакле появился второй состав. Мирослава раньше тоже так работала. С заменами. А вот у главного героя, которого играет Павел Прилучный, никаких «сменщиков» не планируется», - сказал режиссер.

Напомним, именно во время работы над вышеуказанным спектаклем Павел Прилучный и Мирослава Карпович, по слухам, сильно сблизилась. Тогда популярный и всеми любимый актер еще был в браке с Агатой Муцениеце. Их подозревали в любовной связи, но знаменитости не комментировали догадки поклонников, чем еще больше подливали масла в огонь.

После свадьбы с Зепюр Брутян Павел огорошил признанием, что не встречался с Мирой. Прилучный отметил, что девушка помогла пережить ему трудный развод. Карпович никак не отреагировала на заявление друга, но, скорее всего, выводы для себя сделала.