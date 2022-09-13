Беглов не смог ввести Единый стандарт питания для школ к началу нового учебного года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов так и не смог ввести Единый стандарт оказания услуг по организации питания в учебных заведениях к началу нового учебного года. Это помогло бы уменьшить количество жалоб, поступающих от родителей на нарушения со стороны частных комбинатов соцпитания. Однако в Смольном предпочитают делать лишь громкие заявления об улучшении качества питания в то время, как оно продолжает падать с каждым годом.

В середине лета СМИ сообщали, что Единый стандарт питания школьников был установлен в Краснодарском крае. В региональном парламенте подчеркнули, что теперь краевое министерство образования, науки и молодежной политики займется утверждением методических рекомендаций по организации питания, которые будут широко использоваться во всех школах региона.

Журналисты обратили отдельное внимание, что таким образом правительство региона подставило перед собой задачу обеспечить здоровым питанием всех учащихся. Подобный подход не помешал бы и Санкт-Петербургу, однако губернатор Александр Беглов так и не смог ввести Единый стандарт школьного питания к началу нового учебного года.

Стоит отметить, что в российской столице Единый стандарт услуги по организации питания обучающихся появился около 12 лет назад. Он включает в себя не только обязательные к исполнению требования санитарного законодательства, но и более широкие правила по оказанию услуг организации питания. Соответствующие требования должны выполнять все участники процесса, иначе предусмотрены крупные штрафы и вероятность лишиться госконтрактов. Помимо того, данные нормы широко используют заказчики для обучения специалистов, которые отвечают за питание детей в школах и детских садах.

Однако во втором по величине городе России – Санкт-Петербурге – до сих пор отсутствует Единый стандарт организации питания. Частные поставщики далеко не всегда соблюдают единые требования при оказании услуг учебным заведениям. Это в свою очередь привело к разноформатности предоставления услуг в разных районах города, что подтверждается огромным количеством жалоб на поставщиков социального питания, а также нарушениями, которые фиксируются в городе на регулярной основе.

Примечательно, что отсутствие конкретных правил и понятных норм продолжает дестабилизировать сектор, поскольку частные комбинаты питания стремятся извлечь сиюминутную выгоду и не заинтересованы в планировании работы в конкретных школах в долгосрочной перспективе. Из-за этого компании на регулярной основе прибегают к демпингу НМЦК, предлагая минимально возможные цены в ходе торгов за выгодные госконтракты. В конечном итоге у комбинатов не хватает денег на замену устаревшего оборудования и найм высококлассного персонала. Из-за этого в Северной столице неоднократно фиксировалось занижение порций, а также другие нарушения требований СанПиН.

Ввести Единый стандарт оказания услуг по организации питания в Санкт-Петербурге в свое время пытался бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Однако после критики в адрес правительства города из-за нежелания чиновников наводить порядок на рынке он был уволен и подвергся уголовному преследованию.

Стоит отметить, что совсем недавно журналисты сообщили, что губернатора Петербурга Александр Беглов решил легализовать теневых покровителей рынка соцпита через Экспертно-координационный совет. Так, из совета были выведены многие эксперты и представители профильных комитетов, а на их места пришли люди, не имеющие отношения к социальному питанию, зато лояльные Смольному. Одно из руководящих мест в совете занял глава Фрунзенского района Константин Серов, которого СМИ называют «теневым покровителем рынка соцпита». Помимо того, в совет вошли и профильные чиновники, тесно связанные с градоначальником Северной столицы, что может говорить о высоком уровне коррупции на рынке школьного питания.

Исходя из вышеприведенной информации можно сделать вывод, что в Смольном не заинтересованы в поднятии качества питания в школах и детских садах. Вместо того, чтобы перенять отлаженную схему и начать бороться с нарушениями, в Петербурге предпочитают делать громкие заявления о поднятии качества питания на новый уровень, что полностью расходится с действительностью. Подтверждением этому служат новости о том, что вместо борьбы с нарушениями губернатор Петербурга Александр Беглов решил поднять цены на школьное питание вплоть до 140%. В итоге за один обед в кадетской школе родителям придется заплатить порядка 500 рублей, в то время как качество продукции оставляет желать лучшего.