Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
ВСУ приступили к штурму российских позиций на окраине Красного Лимана (Донецкая народная республика). Об этом пишет Wargonzo. Ранее эксперты оценили
На Украине были захвачены семь российских грузовиков. Техника РФ в ближайшем будущем может быть использована для проведения диверсионных действий. Об
В семье певицы Наташи Королёвой не всё гладко. Оказывается, в семье артистки случился разлад. Племянник исполнительницы Матвей отметил свой день
Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
Эдгард Запашный высказался об американском фильме «Русалочка». Главная роль в фэнтези-фильиме пренадлежит темнокожей актрисе. Как говорит знаменитый
Украине помогали планировать контрнаступление в Харьковской области американские эксперты. Об этом пишет New York Times, передает «Русская Весна».
Несмотря на окончание летнего сезона, проблема распространения вредоносного борщевика в Северной столице не теряет актуальности. Жители мегаполиса
Сейчас на Харьковском фронте наблюдается непростая ситуация. Российская армия продолжают атаковать своего противника. ВСУ, которые нашпигованы
Сводный волонтерский отряд «Единой России» был переброшен из таких городов как Балаклея, Купянск, Изюм и Волчанск к границам с Белгородской областью.
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