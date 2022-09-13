Богомолов сделал очень личное признание о жизни с Собчак на фоне слухов о ее беременности

Константин Богомолов сделал очень личное признание о жизни с Ксенией Собчак на фоне слухов о беременности телеведущей. Режиссер поздравил свою супругу с очень важным событием.

Пара узаконила отношения 13 сентября 2019 года, то есть три года назад. Сегодня знаменитая семья празднует очередную годовщину со дня свадьбы.

С этим событием худрук Театра на Малой Бронной поздравил любимую в социальных сетях. Режиссер опубликовал видеоролик, снятый во время летнего отдыха в Европе. В описании к видео Богомолов написал, что они с Ксюшей очень счастливы.

Стоит отметить, что Собчак и Богомолова подозревали в разводе. Также ходят слухи о возможной беременности светской львицы. Сплетни о разладе театрал опроверг, а вот комментировать интересное положение ведущей не захотел.