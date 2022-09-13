Бритни Спирс снялась полностью обнаженной в постели после недавнего скандала с сыновьями

Бритни Спирс снялась полностью обнаженной в постели после скандала со своими сыновьями. Американская поп-певица откровенно позировала в постели, стоя на коленях. При этом 40-летняя исполнительница повернулась спиной к камере.

Руками артистка обхватила ягодицы, при этом свою интимную зону спрятала под эмодзи в виде цветка. Столь провокационный снимок обеспокоил поклонников. Психологическое состояние Бритни вызвало у общественности немало вопросов. Некоторые считают, что певице нужно срочно обратиться к психологу. Не исключено, что этим артистка хочет отстоять права на публикацию подобного контента.



Также подписчики поинтересовались, как к таким фото относится новый муж знаменитой блондинки Сэм Асгари. Несмотря на мнение супруга, это далеко не первый случай, когда обладательница «Грэмми» публикует интимные фото и видео в обнаженном виде. В связи с этим родные дети не хотят общаться с матерью.