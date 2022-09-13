«Дураки» Отар Кушанашвили вступился за Клаву Коку после скандального концерта во Владивостоке

Image 16+
«Дураки» Отар Кушанашвили вступился за Клаву Коку после скандального концерта во Владивостоке
Знаменитости
Фото из открытых источников

4 сентября 2022 года певица Клава Кока выступила во Владивостоке. Но праздник обернулся грандиозным скандалом. Артистку обвинили в оскорблении верующих. Жители Владивостока были возмущены, когда увидели, как она выступает на фоне церкви в коробкой юбке. Также людям не понравились пенси, в которых присутствует нецензурная брань. Клаве Коке в итоге грозит уголовная ответственность за оскорбление чувств верующих или административное дело.

Отар Кушанашвили решил вступиться за певицe.

«Если во Владивостоке ждали Клаву Коку, то знали, что в отдельных композициях есть обсценная лексика? Кто-то утверждал программу? Если человеку выписали чек на два или три млн/ рублей, то значи знают, кто приедет? Чего же ждете тогда от существа, которое выбрало псевдоним Клава Кока? Теперь все ополчились на бедную девчонку. Почему вступаюсь за нее? Да потому что она совсем другое поколение», — заявил журналист.

Кушанашвили добавил, что молодая артистка стала популярной не благодаря вокальным данным, а больше благодаря своим эпатажным поведением:

«Она думает, что более развязное поведение на сцене обречено на упех и она в этом права. Она имеет миллион поклонников! Если кому-то не нравится, что она поет, зачем ее звать?! Вот дураки!».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Женатый Леонид Агутин заинтриговал совместными фотографиями с теннисисткой Еленой Весниной

Сегодня, 11:18

Роман Худяков резко высказался о творчестве Юрия Шевчука

Сегодня, 11:04

Актрисе Мирославе Карпович ищут замену в спектакле «Косметика врага» с Павлом Прилучным

Сегодня, 10:46

«Дураки» Отар Кушанашвили вступился за Клаву Коку после скандального концерта во Владивостоке

Сегодня, 10:34

Остудин заявил, что Лазарев, Билан и Басков никогда не смогли бы стать SHAMAN’ом

Сегодня, 10:22

Композитор Юрий Лоза назвал настоящего приемника Иосифа Кобзона

Сегодня, 10:06

Выяснилось, как SHAMAN исполнил мечту Владимира Соловьёва и Захара Прилепина

Сегодня, 09:54

Бритни Спирс снялась полностью обнаженной в постели после недавнего скандала с сыновьями

Сегодня, 08:37

Как сложилась жизнь юных актеров «Ералаша», которые начинали свою карьеру в киножурнале

Сегодня, 08:34

Дежурил врач: уехавший из России 71-летний Олег Газманов пролил свет на свое состояние

Вчера, 21:46

Молодой поклонник Аллы Пугачевой заботится о ее детях от Максима Галкина

Вчера, 21:33

Другая жизнь: солистка группы «2Маши» Мария Шейх впервые появилась на публике после реанимации

Вчера, 21:21

Певица Ирина Аллегрова устроила в Кремле скандал после вечера памяти Иосифа Кобзона

Вчера, 20:30

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал исполнение Сергеем Шнуровым песни о «сгоревшей» Москве

Вчера, 20:17

Николай Басков показал непристойный жест в разгар патриотического концерта

Вчера, 20:04

Белгородцы испугались серии громких хлопков над городом

Вчера, 18:46

Нумеролог Кузнецов проинформировал, что Ольга Бузова после 37 лет выйдет замуж и родит ребенка

Вчера, 18:36

Звездный стилист оценил актуальность новой прически Аллы Пугачевой

Вчера, 18:20

Адвокат Алешкин: Шнуров не мог повлиять на гибель фанатки во время концерта в Москве

Вчера, 18:08

Актер Сергей Безруков неожиданно покинул Российскую Федерацию

Вчера, 17:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться
  • 11-09-2022, 19:58

Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться

Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ

WarGonzo: ВСУ начали штурм позиций ВС РФ на окраине Красного Лимана
  • 10-09-2022, 16:05

WarGonzo: ВСУ начали штурм позиций ВС РФ на окраине Красного Лимана

ВСУ приступили к штурму российских позиций на окраине Красного Лимана (Донецкая народная республика). Об этом пишет Wargonzo. Ранее эксперты оценили

Telegram-канал Baza: на Украине захвачены семь российских грузовиков
  • 11-09-2022, 20:11

Telegram-канал Baza: на Украине захвачены семь российских грузовиков

На Украине были захвачены семь российских грузовиков. Техника РФ в ближайшем будущем может быть использована для проведения диверсионных действий. Об

В семье Наташи Королёвой случился серьезный разлад
  • 11-09-2022, 18:46

В семье Наташи Королёвой случился серьезный разлад

В семье певицы Наташи Королёвой не всё гладко. Оказывается, в семье артистки случился разлад. Племянник исполнительницы Матвей отметил свой день

Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться
  • 11-09-2022, 19:58

Rusvesna: враг объявил России тотальную войну, нашему народу нужно срочно мобилизоваться

Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ

Эдгард Запашный раскритиковал фэнтези-фильм «Русалочка» с участием темнокожей актрисы
  • 10-09-2022, 20:55

Эдгард Запашный раскритиковал фэнтези-фильм «Русалочка» с участием темнокожей актрисы

Эдгард Запашный высказался об американском фильме «Русалочка». Главная роль в фэнтези-фильиме пренадлежит темнокожей актрисе. Как говорит знаменитый

Новости партнеров
Новости партнеров
Военкор Котенок рассказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении: впереди идут ДРГ
  • 10-09-2022, 15:57

Военкор Котенок рассказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении: впереди идут ДРГ

Журналист Юрий Котенок расказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении. Военкор провел параллели с Великой Отечественной войной (ВОВ). Тогда тоже

В США сообщили, что успешное контрнаступление ВСУ связано с передачей разведданных
  • Вчера, 05:58

В США сообщили, что успешное контрнаступление ВСУ связано с передачей разведданных

Украине помогали планировать контрнаступление в Харьковской области американские эксперты. Об этом пишет New York Times, передает «Русская Весна».

В Смольном более трех месяцев игнорируют жалобы петербуржцев на заросли борщевика
  • 11-09-2022, 17:40

В Смольном более трех месяцев игнорируют жалобы петербуржцев на заросли борщевика

Несмотря на окончание летнего сезона, проблема распространения вредоносного борщевика в Северной столице не теряет актуальности. Жители мегаполиса

МК: Стало известно, в каком направлении ВСУ попытаются нанести очередной удар
  • 11-09-2022, 20:33

МК: Стало известно, в каком направлении ВСУ попытаются нанести очередной удар

Сейчас на Харьковском фронте наблюдается непростая ситуация. Российская армия продолжают атаковать своего противника. ВСУ, которые нашпигованы