«Дураки» Отар Кушанашвили вступился за Клаву Коку после скандального концерта во Владивостоке

4 сентября 2022 года певица Клава Кока выступила во Владивостоке. Но праздник обернулся грандиозным скандалом. Артистку обвинили в оскорблении верующих. Жители Владивостока были возмущены, когда увидели, как она выступает на фоне церкви в коробкой юбке. Также людям не понравились пенси, в которых присутствует нецензурная брань. Клаве Коке в итоге грозит уголовная ответственность за оскорбление чувств верующих или административное дело.

Отар Кушанашвили решил вступиться за певицe.

«Если во Владивостоке ждали Клаву Коку, то знали, что в отдельных композициях есть обсценная лексика? Кто-то утверждал программу? Если человеку выписали чек на два или три млн/ рублей, то значи знают, кто приедет? Чего же ждете тогда от существа, которое выбрало псевдоним Клава Кока? Теперь все ополчились на бедную девчонку. Почему вступаюсь за нее? Да потому что она совсем другое поколение», — заявил журналист.

Кушанашвили добавил, что молодая артистка стала популярной не благодаря вокальным данным, а больше благодаря своим эпатажным поведением:

«Она думает, что более развязное поведение на сцене обречено на упех и она в этом права. Она имеет миллион поклонников! Если кому-то не нравится, что она поет, зачем ее звать?! Вот дураки!».