Иосиф Пригожин возмущен выходкой Сергея Шнурова на День города Москвы

Сергей Шнуров, который выступил на Дне Москвы с концертом, наделал много шума в Сети и спровоцировал общественный резонанс. Солист «Ленинграда» спел хит, в котором говорится о сгоревшей Москве.

После провокационного выступления к Шнуру с претензиями обратились не только россияне, но и коллеги и политические деятели. Депутат Худяков, к примеру, призвал запретить некоторые песни музыканта. Другие артисты также возмутились, что рок-исполнитель не несет никакого наказания за свои действия.

Решил высказаться по этому поводу Иосиф Пригожин, у которого, как известно, свои счеты с о Шнуровым. Продюсер полагает, что лидер коллектива делает что-то подобное регулярно, оскорбляя своих соотечественников. При этом абсолютно никакой ответственности за содеянное не несет.

Как заявил Пригожин, поступком скандального певца возмущена и его супруга Валерия, которая много чего насмотрелась за время музыкальной карьеры.