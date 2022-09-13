Эксперт Института стран СНГ заявил, что Киев пытается диктовать условия Западу

Владимир Жарихин, эксперт Института стран СНГ, заявил, что Киев, обнародовав документ о гарантиях безопасности Украины, показл "внешнеполитическую наглость".

По словам специалиста, президент Зеленский пытается Запад заставить делать то, что он пока добровольно делает. Как считает Жарихин, украинское руководство хочет "диктовать странам ЕС" свои условия, по которым Запад будет обязан предоставить Киеву финансовую и военную помощь. При этом власти хотят обойти вопрос вступления в НАТО с помощью представленных "гарантий", которые равны обязательствам перед участниками альянса.

"В документе сказано о том, что в случае агрессии страны-гаранты обязаны воевать на стороне Украины. Киев заставляет не только НАТО, но страны Запада войти в конфликт в качестве одной из сторон", — проинформировал заместитель директора Института стран СНГ.