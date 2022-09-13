Как сложилась жизнь юных актеров «Ералаша», которые начинали свою карьеру в киножурнале

Проект «Ералаш» дал дорогу начинающим актерам, многие из которых так и не смогли связать свою жизнь со сценой. Расскажем о том, как сложились дальнейшая судьбы этих актеров.

Александр Лойе, который известен как рыжеволосый мальчик с веснушками, снимался во многих сюжетах. Он сыграл в более деясяти эпизодах тележурнала. В общем и целом, популярный актер снялся в 40 телесериалах и фильмах.

Сергей Шелгунов, который воплощал хулиганов, в будущем не продолжил актерскую карьеру. Предложений о съемках не поступало, поэтому он сперва устроился сборщиком мебели, а затем сменил род деятельности на кровельщика.

Полина Ртищева очень полюбилась зрителям. Она после участия в «Ералаше» получила актерское образование. Играла звёзд в театре, также она была радиоведущей.

Мария Иващенко, запомнившаяся зрителям сцненой «Куча мала», озвучивает персонажей видеигр и кинофильмов.

Константин Раевский, который прославился благодаря сериям «Апельсин» и «Яма», с пяти лет занимался футболом. Он выигрывал чемпионат РФ. Но в итоге поступил в академию МВД.

В настоящее время еще один актер Александр Нижегородцев работает водителем скорой помощи.



