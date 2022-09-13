Боевики ВСУ попытались прорвать оборону под Новой Каховкой и вытеснить в итоге миротворческие силы РФ. Однако, попытка эта провалилась. Об этом сообщил сегодня, 13 сентября, Кирилл Стремоусов.

Украинская армия предприняла попытку атаковать Давыдов Брод, его в настоящее время охраняет Росгвардия. Как заявил заместитель главы пророссийской администрации Херсонской обл., миротворцы дали отпор врагу.

ВСУ попытались также малыми группами проникнуть на территории, которые охраняют российские и донбасские солдаты. Таким образом солдаты, которые последние дни пытаются контратаковать, надеются, что остануться незаметными.