Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
Боевики ВСУ, которые шли захватывать Херсон, попали в местные больницы после сдачи в плен. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Кирилл Сремоусов.
На Украине были захвачены семь российских грузовиков. Техника РФ в ближайшем будущем может быть использована для проведения диверсионных действий. Об
В семье певицы Наташи Королёвой не всё гладко. Оказывается, в семье артистки случился разлад. Племянник исполнительницы Матвей отметил свой день
Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
На скандальном концерте рок-группы "Ленинград", который прошел в Лужниках и был приурочен празднованию 875-летия российской столицы, Сергей Шнуров
Украине помогали планировать контрнаступление в Харьковской области американские эксперты. Об этом пишет New York Times, передает «Русская Весна».
Несмотря на окончание летнего сезона, проблема распространения вредоносного борщевика в Северной столице не теряет актуальности. Жители мегаполиса
Сейчас на Харьковском фронте наблюдается непростая ситуация. Российская армия продолжают атаковать своего противника. ВСУ, которые нашпигованы
В городе Зеленогорск Курортного района Петербурга на муниципальных довыборах должность получил Дмитрий Чечин. Он является сыном Натальи Чечиной из
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