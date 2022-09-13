Композитор Юрий Лоза назвал настоящего приемника Иосифа Кобзона

Недавно поп-король российской эстрады Филипп Киркоров заявил о том, что Иосиф Кобзон его считал своим преемником. Но коллеги исполнителя по шоу-бизнсу с этим категорически не согласились.
Как отметил поэт-песенник и композитор Юрий Лоза, Филипп Бедросович является самым обычным певцом, как и другие артисты. Автор-исполнитель утверждает, что Киркоров никогда не писал композиции и не высказывал своего собственного мнения.
Действительно достойным наследником Кобзона, по мнению Лозы, может быть певец Григорий Лепс. Сейчас он делает для страны много, несмотря на то, что ничего не сочиняет.
"Сейчас Григорий Лепс пытается что-то делать. Он начинает вести политически активную жизнь, регулярно ездит на Донбасс, выступает на всевозможных политических мероприятиях. Он ближе всех. Ему необходимо избираться в Государственную Думу, чтобы встать на одну ступеньку со знаменитым Иосифом Кобзоном", - говорит Юрий Эдуардович.
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle