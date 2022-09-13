Композитор Юрий Лоза назвал настоящего приемника Иосифа Кобзона

Недавно поп-король российской эстрады Филипп Киркоров заявил о том, что Иосиф Кобзон его считал своим преемником. Но коллеги исполнителя по шоу-бизнсу с этим категорически не согласились.

Как отметил поэт-песенник и композитор Юрий Лоза, Филипп Бедросович является самым обычным певцом, как и другие артисты. Автор-исполнитель утверждает, что Киркоров никогда не писал композиции и не высказывал своего собственного мнения.

Действительно достойным наследником Кобзона, по мнению Лозы, может быть певец Григорий Лепс. Сейчас он делает для страны много, несмотря на то, что ничего не сочиняет.