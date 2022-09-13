Музыкальный критик Сергей Соседов обнаружил грубейшие ошибки в песнях Аллы Пугачевой

Сергей Соседов заявил о том, что он обнаружил «грубейшие ошибки» в некоторых композициях Аллы Пугачевой, которые она исполняла на одном из концертов.

«Она начала концерт с такой фразы: «Сегодня я, возможно, молчанья заветы нарушу». Хоть бы послушала себя для начала, что наговорила! Невозможно нарушить «молчанья заветы». Нарушить можно «молчанья обеты», — уточник историк музыки.

В другой песни, подчеркнул Соседов, Алла Борисовна спела: «Если у меня взять сегодня кровь в вене — найдут там снотворное, любовь и алкоголь». Сергей пошутил, что берут кровь из вены, а не в Вене, столице Австрии.

«К слову, финальной, и самой сильной в концерте артистки является песня — «на землю выпала роса». Хит тоже не новый. Его 20 лет поет певица Ирина Шведова», — добавил Критик.