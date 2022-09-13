Остудин заявил, что Лазарев, Билан и Басков никогда не смогли бы стать SHAMAN’ом

Российский журналист, теле- и радиоведущий Алексей Остудин сделал заявление. Продюсер сообщил, что певец Ярослав Дронов, который известен публике как SHAMAN, появился в нужном месте в нужно время.

По мнению Остудина, многим знаменитым артистам не удалось зацепить россиян своим патриотичным музыкальным творчеством, ведь это звучало бы неестественно. Журналист имел ввиду Сергея Лазарева, Диму Билана и даже Николая Баскова.

Дронов отличается от остальных исполнителей харизмой, хорошим вокалом, узнаваемым голосом, современным образом рок-звезды, который является интересным молодой аудитории. Именно поэтому Шаман стал таким популярным в стране.