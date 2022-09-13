Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
ВСУ приступили к штурму российских позиций на окраине Красного Лимана (Донецкая народная республика). Об этом пишет Wargonzo. Ранее эксперты оценили
На Украине были захвачены семь российских грузовиков. Техника РФ в ближайшем будущем может быть использована для проведения диверсионных действий. Об
В семье певицы Наташи Королёвой не всё гладко. Оказывается, в семье артистки случился разлад. Племянник исполнительницы Матвей отметил свой день
Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
Эдгард Запашный высказался об американском фильме «Русалочка». Главная роль в фэнтези-фильиме пренадлежит темнокожей актрисе. Как говорит знаменитый
Журналист Юрий Котенок расказал о тактике ВСУ на Харьковском направлении. Военкор провел параллели с Великой Отечественной войной (ВОВ). Тогда тоже
Украине помогали планировать контрнаступление в Харьковской области американские эксперты. Об этом пишет New York Times, передает «Русская Весна».
Несмотря на окончание летнего сезона, проблема распространения вредоносного борщевика в Северной столице не теряет актуальности. Жители мегаполиса
Сейчас на Харьковском фронте наблюдается непростая ситуация. Российская армия продолжают атаковать своего противника. ВСУ, которые нашпигованы
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