Роман Худяков резко высказался о творчестве Юрия Шевчука. Депутат раскритиковал артиста в своем Телеграм-канале.

Как заявил политический деятель, музыкант жалуется на то, что его репертуар не слушает "неумная публика". Политик счиает, что дело не в этом. Лидеру "ДДТ" следует писать хорошие песни.

"Песни нужно писать такие, чтобы народ их слушал. А то в одном альбоме максимум 1-2 лиричных трека, а остальное –это шлак. Зачем выпускать такой альбом? Кому он нужен? А теперь жалуется, что публика неумная. Мол, подавай им песню, а альбом не хотят. Потому и не хотят, что есть новая композиция "Уфа", например, а остальные песни для того, чтобы забить время?! Не те сейчас времена", - высказался Худяков.

Также он добавил, что Высоцкий, к примеру, один писал песни под гитару на магнитофон. До сегодняшнего дня их можно переслушивать по несколько раз, настолько это было гениально.

Кроме того, депутат считает, что организаторы не хотят приглашать Шевчука на концерты, поскольку не хотят иметь проблем с законом.



