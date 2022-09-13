Ситуация вокруг Украины: Киев хочет получить гарантии и оружие

Офисом президента Украины сегодня был опубликован проект под названием "Киевское соглашения по безопасности". Это документ о международных гарантиях Украине.

В соглашении в качестве участников упоминают США, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Польшу, Турцию, Францию, страны центральной, южной, северной Европы, а также страны Балтии. При этом в случае достижения данных договоренностей намерение Киева присоединиться к ЕС и НАТО сохраняется.

Договор предусматривает "пакет санкций" против "стран-агрессоров". Также киевские власти хотят разработать перечень технических, военных и информационных мер, которые будут приняты другими странами при атаке на Украину третьей стороны.

В Киеве рассчитывают на инвестицию со стороны своих будущих союзников в оборонно-промышленный комплекс, а также не исключается передача стране вооружения и разведывательной информации. Согласно предварительным рекомендациям, ВСУ будут принимать участие в тренировочных миссиях Евросоюза и в учениях с НАТО.