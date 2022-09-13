«СП»: Пентагон бросит в небо Украины старенький, но надёжный штурмовик А-10 Thunderbol

Пентагон решил бросить в небо Украины старенький, но очень надёжный штурмовик А-10 Thunderbol. Несколько раз бронированный летательный аппарат пытались списать со службы, однако, судя по всему, он надолго останется на вооружении ВВС США.

Как предположил министр Фрэнк Кендалл в ходе ежегодного Форума по безопасности 20 июля, поставка «Бородавочника» на территорию Украины не исключена. Он ответил: «Да, возможно» после напоминания журналистами о реплике начальника штаба, генерала Чарльза Брауна: «Может отдать A-10 Украине?».

В пресс-службе ВВС США также сделали заявление, что, несмотря на задумку отправить «Бородавочник» на пенсию, решено его модернизировать, исходя из «знаний», которые были получены в украинском небе. Также в ведомстве заявили, что американксий штурмовик является ключевым игроком в будущих конфликтах.

Напомним, А-10 получил известность за войну в Персидском заливе. Тогда он выполнил около 95,7% боевых задач США, при этом совершил 8100 вылетов, а также выпустил более 90% ракет прямо в цель.