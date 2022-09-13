Выяснилось, как SHAMAN исполнил мечту Владимира Соловьёва и Захара Прилепина

Российский теле- и радиоведущий Алексей Остудин заявил, что если почитать социальные сети ведущего Владимира Соловьёва либо журналиста Захара Прилепина, то можно заметить ожидание чего-либо неожиданного и нового на российской сцене.



Именно такую мечту вышеуказанных знаменитостей, как говорит Остудин, исполнил певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), когда ворвался в российский шоу-бизнес с патриотичными композициями.

Следует отметить, что о творчестве SHAMAN неоднократно говорил известный телеведущий Дмитрий Киселев в своих выпусках новостей.

Судя по всему, в РФ появился голос, в котором она нуждалась. Десятки миллионов просмотров на Ютуб и TikTok собирают хиты Дронова с названиями «Я русский» и «Встанем».