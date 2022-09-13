Женатый Леонид Агутин заинтриговал совместными фотографиями с теннисисткой Еленой Весниной

Певец Леонид Агутин на днях посетил благотворительный теннисный турнир. В своей социальной сети артист выложил новую фотографию с этого спортивного мероприятия.

На одном из снимков Агутин запечатлен с российской теннисисткой, заслуженным мастером спорта Еленой Весниной. Пара улыбалась и была счастливой.

«Благодарю Лену и Михаила Куснировича за то, что меня сюда пригласили! Поиграли мы в теннис, постреляли из лука, подышали свежим воздухом. Вечером выступил на Поклонной горе для москвичей и гостей столицы!», - написал композитор Игорь Николаев, который, к слову, также посетил теннисный турнир.

Леонид Агутин и его звездная супруга Анжелика Варум регулярно подвергаются нападкам со стороны СМИ, соотечественников и коллег из-за возможной эмиграции в США. Также давно ходят слухи о разводе пары.