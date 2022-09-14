39-летний Сергей Лазарев впервые приназлся, что столкнуся с кризисом среднего возраста

Сергей Лазарев впервые сделал откровенное признание. 39-летний артист признался в кризисе среднего возраста!

В последнее время исполнитель избегает шумных тусовок. После работы певец спешит домой.

«Наверное, это кризис сорока и кризис среднего возраста. Понимаешь, что ты не мальчик, но пока не дедушка. Понимаешь, что многое нельзя сделать. Не простят вещи мальчуковые теперь», — откровенничает Лазарев.

Певец объяснил, что с возрастом ко всему стал относиться намного серьезнее. После того, как он стал отцом двоих детей, прибавилось еще больше переживаний и ответственности.

Лазарев добавил, что несмотря на свою мужественную внешность, он имеет много страхов. К примеру, Сергей всегда боялся воды, а с недавних пор и самолетов. Сперва звезда избегал полетов, но в итоге смирился, поскольку ездить в поезде для него еще хуже. Виной этому рипофобия.

С детства певец боится микробов и грязи. Поэтому для артиста, помешаного на чистоте, длительная поездка в купе — настоящая пытка, как и обнимания с фанатками. Лазарев не позволяет себя целовать, хотя фото делает с большим удовольствием.