49-летняя Юлия Высоцкая избавляется от морщин с помощью стоградусного мороза в криосауне

Юлия Высоцкая не делает себе “уколы красоты”. Несмотря на то, что актриса против радикальных процедур, она не пренебрегает уходом. При этом выбирает знаменитость экстремальные бьюти-процедуры. К примеру, Юлия любит криосауну, поскольку неравнодушна к холоду.

"Впервые криосауну попробовала 10 лет назад, делала ее курсом. Мне нравится результат. Думала исключительно об оздоровлении, но когда изучила много материалов, убедилась, что не только идет внутреннее оздоровление, а и внешние изменения. Кожа подтягивается, уходят отеки и морщины”, –призналась 49-летняя актриса.

Недавно Высоцкая побывала в криосауне, где условия оказались экстремальные:

"Два помещения. В первом -50°С, там находишься 30 секунд, затем переходишь в смежное, там температура -110°С, и можно находиться до 5-ти минут”, – говорит жена Кончаловского.

Но холод пойдет на пользу не всем. Перед такими омолаживающими процедерами необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку переохлаждение может привести к совершенно обратному результату.