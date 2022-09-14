Боевики ВСУ, которые шли захватывать Херсон, попали в местные больницы после сдачи в плен. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Кирилл Сремоусов.
Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
На Украине были захвачены семь российских грузовиков. Техника РФ в ближайшем будущем может быть использована для проведения диверсионных действий. Об
46-летний Максим Галкин произвел настоящий фурор. Опальный пародист в очередной раз оскандалился. На вопрос зрителя о возможной конфискации их с
В семье певицы Наташи Королёвой не всё гладко. Оказывается, в семье артистки случился разлад. Племянник исполнительницы Матвей отметил свой день
Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
Несмотря на окончание летнего сезона, проблема распространения вредоносного борщевика в Северной столице не теряет актуальности. Жители мегаполиса
Сейчас на Харьковском фронте наблюдается непростая ситуация. Российская армия продолжают атаковать своего противника. ВСУ, которые нашпигованы
Боевики ВСУ попытались прорвать оборону под Новой Каховкой и вытеснить в итоге миротворческие силы РФ. Однако, попытка эта провалилась. Об этом
В городе Зеленогорск Курортного района Петербурга на муниципальных довыборах должность получил Дмитрий Чечин. Он является сыном Натальи Чечиной из
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