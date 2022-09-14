Александр Ходаковский назвал плюсы от использования оружия НАТО на Украине. По словам командира батальона «Восток», по большому счету усиление ВСУ западным вооружением никого не радует.

Однако РФ получила возможность сравнивать потенциальные возможности противника со своими силами в комплексе.

«Наши некоторые уязвимости станут очевидными на практике, не в теории. Если мы не будем расписываться в бессилии, полученные нами знания лягут в основу возможного будущего перевооружения», - сказал он.