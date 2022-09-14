МК: эксперт Дандыкин разъяснил, как в Ставропольском крае РФ оказался беспилотник

При крушении беспилотника в Ставропольском крае пострадали 6 человек. 14 сентября 2022 года дрон упал в Кендже-Кулаке (Туркменский район). После крушения он загорелся. Один из пожарных также пострадал. Известно еще минимум о 5-ти пострадавших, среди них 6-летний ребенок. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, как там оказался беспилотник.

Скорее всего речь идет о советском дальнем беспилотнике-разведчике: ТУ-143 и ТУ-141. Разрабытывали его в 70 гг., а выпускали до конца 80-х годов. Выпущено большое количество, не менее 150 единиц. Запускали его с наземной катапульты. Один из украинских самолетов в начале СВО долетел до Хорватии, где и упал. В советских и российских войсках беспилотники использовали в качестве воздушных мишеней для тренировки расчетов ПВО. Много их было на западной границе. Большая часть аппратов осталась в Украине. Сперва ВСУ активно применяли их как дроны, – говорит капитан первого ранга запаса.