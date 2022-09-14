Канцлер Шольц заявил Путину, что решение начать СВО на Украине было ошибкой

Президент РФ Владимир Путин так и не осознал, что решение начать СВО на Украине было ошибкой. В этом уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Так политик прокомментировал разговор с российским лидером, который состоялся накануне.

Телефонная беседа длилась 90 минут. Шольц призвал Путина «найти дипломатическое решение для прекращении огня, полного вывода войск ВС РФ и уважать территориальную целостности Украины». Глава правительства Германии предупредил Путина, что дальнейшие его шаги не останутся без ответа Запада.

Стоит отметить, что незадолго до беседы с Владимиром Владимировичем Олаф Шольц поговорил по телефону и с украинским президентом Владимиром Зеленским. Федеральный канцлер ФРГ заверил оппонента в том, что со стороны Берлина Киеву будет оказана поддержка и помощь.