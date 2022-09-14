Коммерсантъ: Армения и Азербайджан на грани новой полномасштабной войны

Боевики ВСУ, которые шли захватывать Херсон, попали в местные больницы после сдачи в плен. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Кирилл Сремоусов.
Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
На Украине были захвачены семь российских грузовиков. Техника РФ в ближайшем будущем может быть использована для проведения диверсионных действий. Об
46-летний Максим Галкин произвел настоящий фурор. Опальный пародист в очередной раз оскандалился. На вопрос зрителя о возможной конфискации их с
В семье певицы Наташи Королёвой не всё гладко. Оказывается, в семье артистки случился разлад. Племянник исполнительницы Матвей отметил свой день
Портал «Русская весна» пишет о том, что враг объявил РФ тотальную войну. В связи с этим русскому народу нужно срочно мобилизоваться. Издание РВ
Несмотря на окончание летнего сезона, проблема распространения вредоносного борщевика в Северной столице не теряет актуальности. Жители мегаполиса
Сейчас на Харьковском фронте наблюдается непростая ситуация. Российская армия продолжают атаковать своего противника. ВСУ, которые нашпигованы
Самое сильное обострение армяно-азербайджанского конфликта за последние 2 года поставило Ереван и Баку на грань новой полномасштабной войны. Из
Боевики ВСУ попытались прорвать оборону под Новой Каховкой и вытеснить в итоге миротворческие силы РФ. Однако, попытка эта провалилась. Об этом
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