Коммерсантъ: Армения и Азербайджан на грани новой полномасштабной войны

Самое сильное обострение армяно-азербайджанского конфликта за последние 2 года поставило Ереван и Баку на грань новой полномасштабной войны.

Из столиц двух стран звучат противоположные версии о причинах эскалации. Стороны друг друга обвиняют в «широкомасштабных провокациях», а также в агрессии. В столкновениях погибли не менее 99 человек, они настоящеее испытание для всех игроков, которые претендуют на роль главного посредника. Речь идет в первую очередь о Евросоюзе и России.

В разгар эскалации ереванские власти обратились к ОДКБ за помощью (отдельно к РФ и Совбезу ООН) из-за вооруженного конфликта.

МИД России заявил, что Москву необходимо благодарить за достигнутые договоренности о прекращении огня. В Брюсселе при этом дали понять, что упускать из своих рук инициативу они не будут. В связи с этим в Ереван и Баку направили спецпредставителя ЕС Тойво Клаара.

В российском МИД, комментируя итоги встречи, обвинили ЕС в проведении геополитических игр и «попытках присвоить лавры посредничества, под которыми на самом деле ничего нет».



