Лобода – номер один в России, а Лорак на Украине: как присваивают себе титулы певицы

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Лобода – номер один в России, а Лорак на Украине: как присваивают себе титулы певицы
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Фото из открытых источников

Недавно певица Светлана Лобода заявила, что была артисткой номер один в России. Теперь к ней решила присоединиться Ани Лорак, которая сделала не менее нелепое заявление.

Серьезная критика Лободы со стороны общественности, похоже, не напугала Лорак. Вскоре Ани должна отправится в тур по странам Европы. Описание на сайте исполнительницы громко говорит:

«Певица, которая покорила мир. Ани Лорак —это самая титулованная певица Украины. Она является обладательницей 5 «золотых» и 2 «платиновых» альбомов, народной артисткой Украины, участницей престижного песенного конкурса «Евровидение», где смогла занять 2 место, обладательницей пяти «Золотых граммофонов». Но это малая часть ее достижений. Ани Лорак продолжает приумножать их, продолжает покорять талантом страны на всем земном шаре», — восторженно пишет команда артистки.

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что брюнетка в Украине не пользовалась такой популярностью, о которой кричит, поэтому откуда появились подобные заявления, ему непонятно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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