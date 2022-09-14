«МК»: Решение Кремля о мобилизации точно не было легким

Владимир Путин решил кардинально изменить ход специальной военной операции на Украине. При этом новость о частичной мобилизации взбудоражила российское общество, пишет «МК».

Западные страны по полной программе вложились в военное оснащение и переоснащение украинской армии. Поэтому руководство РФ пришло к выводу о необходимости изменения этой динамики. Решение Кремля о мобилизации точно не было легким, сообщает издание. Ситуация, когда Россия проводила СВО силами контрактной части своей армии, а остальная страна продолжала жить мирной жизнью, являлась до поры до времени яркой демонстрацией силы России.

Однако такие конфликты не могут быть выиграны одними демонстрациями. Сложившаяся ситуация требует постоянной готовности к принятию самых жестких решений.

Путин неоднократно давал понять, что у него есть такая готовность. Сегодняшнее решение далеко от задействования всех возможных ресурсов. Ведь мобилизация частичная. Однако с уверенностью можно сказать, что это является «началом серьезного начала», заключает портал.