Небо над Волгоградом срочно закрыли для пассажирских самолетов

В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства.

По инфомации онлайн-табло волгоградского международного аэропорта, на 5 часов задерживается рейс из Антальи компании «Азимут». Вместо прибытия в 15:40 , которое указано в описании, самолет ожидают в 20:35. Также развернулось воздушное судно компании S7 в Волгоград, которое следовало из Домодедово.

Airbus A-319 также развернулся в воздушном пространстве Саратовской области, а затем срочно ушел в Москву. Сервис Flightradar пишет, что еще пять рейсов решили изменить маршруты в города Черноморского побережья.

Источник в одной из авиакомпаний заявил, что повод для изменения рейсов - неожиданное закрытие пространства над Астраханской и Волгоградской обл. Причины пока не известны.