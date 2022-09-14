Лайма Вайкуле попросила молиться о ее здоровье после слухов о рецидиве рака груди

Лайма Вайкуле попросила поклонников молиться за нее после появившихся слухов о рецидиве рака. Латвийскаяисполнительница впервые прокомментировала состояние своего здоровья.

В Сети не утихают слухи об онкологии эстрадной певицы. Не так давно 68-летняя артистка заговорила о здоровье. Лайма сообщила, что ействительно не так радужно, как хотелось бы. Вайкуле призналась, что очень боится заразится коронавирусом. Поэтому знаменитость всячески избегает общественных мест и больших скоплений людей.

При этом рецидив онкологической болезни, о котором подозревает общественность, испонительница не стала комментировать. В конце обращения к подписчикам Вайкуле попросила только «молиться за нее».

«Вместо того, чтобы говорить что-либо, я попрошу лишь молиться за меня! Буду признательна. Скажу Вам спасибо. Ведь я тоже молилась за вас всх», — написала исполнительница хита «Вернисаж».